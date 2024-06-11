ذهبية وفضية للإمارات في البطولة الآسيوية للطريق بكازاخستان

المصدر: دبي - البيان

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أحرز دراج منتخب الإمارات عبدالله جاسم الميدالية الذهبية في سباق الفردي العام بالبطولة الآسيوية للطريق فئة تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في كازاخستان، كما نجح محمد المطيوعي في الفوز بالميدالية الفضية في السباق نفسه في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ مشاركات الدراجات الإماراتية في البطولات الآسيوية للطريق.

وشارك منتخب الإمارات في البطولة الآسيوية للطريق في كازاخستان في فئات الرجال وتحت 23 سنة وإناث وشابات، ونجح خلال البطولة التي يسدل عليها الستار غداً الأربعاء في حصد ذهبية وفضية فئة تحت 23 عاماً.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه دراجو المنتخب في كازاخستان، مشيراً إلى أن الإنجاز يحسب لكافة أفراد المنتخب والمدرب يوسف ميرزا، والطاقم الفني والإداري، وأوضح بوعصيبة أن تواجد عبدالله جاسم ومحمد المطيوعي مع فريق الإمارات للمحترفين ساهم كثيراً في خلق طفرة فنية للدراجات الإماراتية وهذا الإنجاز مجرد بداية، وسيكون للإمارات مستقبل رائع في الفترة المقبلة.

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