السويدية جرانت تتفوق على «الرجال» في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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كررت اللاعبة السويدية لين جرانت، إنجازها التاريخي، باعتبارها اللاعبة الوحيدة في تاريخ جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، تحقيق الفوز على منافسيها من اللاعبين الرجال، وذلك للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ من بطولة فولفو الإسكندنافية المختلطة التي اختتمت أول من أمس الأحد في السويد.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف المخصصة لمنافسات جولف الرجال المحترفين إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، فيما تعد البطولة الإسكندنافية استثناءً بوصفها مفتوحة لكلا الجنسين من الرجال والسيدات، وجاء فوز اللاعبة للمرة الثانية بعد جولة ختامية عادت فيها من تأخرها بفارق 10 مراكز عن الصدارة لتنتزع المركز الأول من مواطنها سيباستيان سوديربيرج، بعدما سجلت صاحبة الـ 24، مجموع 7 ضربات تحت المعدل، لتنهي المنافسات بإجمالي 17 ضربة تحت المعدل، فيما أنهى سوديربيرج مشواره برصيد 16 ضربة تحت المعدل.

واستفاد سوديربيرج من هذه الوصافة، ليتقدم 3 خطوات في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» الصادر أمس.

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