3 ميداليات لشرطة دبي في «آسيوية» الدراجات المائية باليابان

المصدر: أوساكا - البيان

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واصلت الرياضات البحرية تقديم الإنجازات للرياضة الإماراتية، بعد أن حقق فريق «شرطة دبي» ممثل الإمارات، 3 ميداليات ضمن بطولة كأس آسيا للدراجات المائية، والتي نظمت في أوساكا في اليابان بمشاركة وحضور لأكثر من 150 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم واستمرت من 6 حتى 9 يونيو الجاري، بحضور قرابة الـ 800 مشارك.

سجل أبطال فريق شرطة دبي أقوى النتائج عبر البطولة، بعد أن تمكن عبدالله الحمادي من تحقيق المركز الأول وذهبية فئة جالس ستوك محترفين وحل أيضاً في المركز الثاني وفضية فئة جالس اكسبرت ليمتد، بالإضافة إلى تحقيق سلمان العوضي للمركز الأول وذهبية فئة جالس ستوك.

جاءت النتائج الإيجابية كي تؤكد قوة وحضور فريق شرطة دبي عبر البطولة بإحراز ثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى حلول خليفة بالسلاح في المركز الخامس في فئة جالس محترفين، وإحراز راشد سالم طاهر للمركز السادس في فئة واقف نوفس.

وكان الفريق قد بدأ المنافسات منذ الخميس الماضي مع سلسلة من التجارب الحرة، التي سبقت المراحل الرسمية والتي شهدت تفوق الأبطال ووصولهم لمنصة التتويج، حضر المنافسات مع فريق شرطة دبي كل من: سالم العديدي مدير فريق شرطة دبي: والطاقم الإداري راشد الطاير وسالم طاهر ويونس العوضي، بالإضافة إلى تواجد جمال الجناحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية والذي ترأس وفد الإمارات المشارك في البطولة.

من جهته، وجه جمال الجناحي التهنئة لفريق شرطة دبي، على تحقيق الإنجاز، وأكد أن تفوق الفريق يعكس الاهتمام الكبير وأن لا تكون مشاركته من أجل الحضور فقط، بل المنافسة وكسب الألقاب، وقال: مشاركة فريق شرطة دبي كانت واضحة منذ البداية باستهدافهم للمنصة والمراكز الأولى.

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