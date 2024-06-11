دوري كرة السلة ينطلق 4 أكتوبر بنظام «بست أوف 3»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي عن موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد لكرة السلة 2024 - 2025 بمسابقة الكأس، وذلك يوم 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 7 فرق وهي: شباب الأهلي، والنصر، والبطائح، والشارقة، والوصل، والوحدة والظفرة، كما تم تحديد يوم الرابع من أكتوبر المقبل، لانطلاق بطولة دوري الإمارات للرجال بمشاركة 7 فرق وهي شباب الأهلي دبي، والنصر، والبطائح والشارقة، والوصل، والوحدة، والظفرة.

وتمنى اللواء القرقاوي، أن تكون انطلاقة الموسم الجديد معبرة عن مرحلة التطور التي تعيشها اللعبة، وأن تكون كل أندية الدولة على استعداد كامل لموسم ينتظر له أن يكون مثيراً بين كل الفرق في ظل التقارب في المستوى الذي أظهره الموسم المنتهي.

وأشار عبد اللطيف الفردان إلى أنه يتوقع أن تكون المنافسة في الموسم الجديد قوية بين أكثر من فريق على قمة الدوري وكل مسابقات الموسم، بعد التطور الواضح في مستوى عدد من فرق الدولة.

وعبر الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد والمدير الفني للمنتخبات الوطنية عن تفاؤله بالموسم المقبل، وأنها فرصة جديدة أمام جميع لاعبي الأندية للمنافسة فيما بينهم من أجل الانضمام لصفوف المنتخب الوطني، وتمنى كذلك أن تخدم البطولة المنتخبات الوطنية التي سيكون أمامها ودية ودولية مختلفة، بالإضافة إلى تصفيات آسيا المؤهلة.

وفيما يخص نظام المسابقتين، قال علي الأميري عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المسابقات: في منافسات بطولة الكأس، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي والشارقة والوصل، وتضم الثانية النصر، البطائح، الوحدة، والظفرة، كما ستقام مباريات المرحلة الأولى «الدوري التمهيدي» بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة على حدة، وتقام المباريات على ملعب الفريق المتقدم في الترتيب العام للدوري.

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