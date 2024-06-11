«فيكتوري» يسعى لصدارة مونديال الزوارق السريعة بجولة إيطاليا

المصدر: دبي - البيان

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تتجه أنظار عشاق ومحبي الرياضات البحرية بداية من الجمعة وحتى مساء الأحد المقبلين، نحو مدينة اولبيا الإيطالية التي تحتضن منافسات جائزة ريجون -سردينيا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024.

ويتصدر منافسات البطولة العالمية بعد نهاية الجولة الثانية زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك برصيد 55 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه صاحبي المركزين الثاني والثالث الزورقين الشارقة 17 بقيادة المتسابق الكندي رستي وايت، وزورق فيتنام 1 بقيادة السويدي جوناس اندرسون ولكليهما 47 نقطة.

ويتوجه إلى إيطاليا في الساعات القادمة، وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، استعداداً لبدء مهمة فريق فيكتوري في الجولة الثالثة برئاسة محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة النادي، برفقة الجهاز الإداري الذي يضم: أحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري مشرف الفريق، والمتسابقين أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وأعضاء الجهاز الفني المرافق، فيما يكتمل وفد النادي في اولبيا مع وصول المتسابق السويدي أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4

ويدخل سفير رياضة الإمارات فريق فيكتوري إلى المنافسات المرتقبة نهاية الأسبوع، بهدف المحافظة على الصدارة وتعزيز موقفه في القمة بعد البداية الرائعة في الجولتين الأولى في اندونيسيا، والثانية في فيتنام، والتي مكنته من اعتلاء صدارة الترتيب العام برصيد 55 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين.

ويظهر بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم للمرة الثانية هذا الموسم بعد إكماله الناجح لسباق الجولة الثانية في فيتنام وحصوله على أول نقطتين في رصيده هذا الموسم، حيث يتطلع لحضور رائع في الجولة الثالثة التي يدخلها بكل حماس وجدية.

وقال أحمد علي السميطي، إن النتائج التي حققها الفريق في جولتي اندونيسيا وفيتنام محفزة للاستمرار بقوة نحو مشوار اللقب العالمي 2024، مشيداً بالدعم الكبير الذي يجده الفريق من مجلس إدارة النادي والتشجيع المستمر للطاقمين الفني والإداري، مؤكداً الثقة في قدرات المتسابقين أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 والسويدي أريك ستار قائد زورق فيكتوري 4 متصدر الترتيب العام.

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