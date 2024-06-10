سلة شباب الأهلي تبدأ مشوارها الآسيوي بالفوز على ماتريكس الماليزي

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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حقق شباب الأهلي الفوز في بداية مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة السلة الذي يقام في دبي بصالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر، في ختام مباريات اليوم الثاني لحساب المجموعة الأولى على ان اس ماتريكس الماليزي بنتيجة 92-76، انتهى الربع الأول لصالح شباب الأهلي 25-23، ثم وسع الفارق بتقدمه في الربع الثاني 26-12 لينتهي النصف الأول لصالح شباب الأهلي 51-35 بفارق 16 نقطة، وأظهر الفريق الماليزي ندية بعد الاستراحة ونجح شباب الأهلي في كسب الربع الثالث 18-17، ولم يؤثر تقدم الفريق الماليزي في الربع الأخير 24-23 على النتيجة النهائية بفارق 16 نقطة لشباب الأهلي.

وواصل هيروشيما الياباني انتصاراته محققا الفوز الثاني على التوالي لحساب المجموعة الثانية على جونجو كي سي سي الكوري بنتيجة 107-77، وبدأ هيروشيما انتصاراته في اليوم الأول على بيليتا الاندونيسي 86-69، وحقق بيليتا الاندونيسي فوزه الأول في مباراة الجولة الثانية في نفس المجموعة على جورجان الإيراني بنتيجة 97-90، وكان جوجرجان فاز في المباراة الأولى على الفريق الكوري الجنوبي الذي تعرض لخسارته الثانية على التوالي.

مباريات اليوم الثالث

وتقام 3 مباريات مساء الثلاثاء ابتداء من الثالثة والنصف، يلتقي في الأولى هيروشيما وجورجان الإيراني لحساب المجموعة الثانية، تليها في السادسة والنصف مباراة ان اس ماتريكس ديرز الماليزي ولياونينج فلاينج ليباردز الصيني لحساب المجموعة الأولى وتختتم مباريات اليوم الثالث في التاسعة والنصف بلقاء الرياضي اللبناني وشباب الأهلي في قمة جماهيرية لحساب المجموعة الأولى.

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