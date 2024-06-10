الدرمكي لاعب منتخب الترايثلون يحقق رقما قياسيا في بطولة "الرجل الحديدي" بألمانيا

المصدر: وام

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حقق خليفة الدرمكي لاعب المنتخب الوطني للترايثلون، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي للترايثلون، إنجازا لافتا في بطولة أوروبا للرجل الحديدي "المسافة الكاملة" والتي أقيمت في مدينة هامبورج بألمانيا.

وتمكن الدرمكي، من تحطيم الرقم السابق المسجل باسم الإمارات، الذي تحقق في بطولة "ايرون مان فلوريدا"، بزمن 10 ساعات و56 دقيقة، وذلك في عام 2013.

وسجل الدرمكي إنجازه بعدما خاض منافسات البطولة، والتي اشتملت على سباق 3.8 كم سباحة، و180 كم دراجات، و42 كم ماراثون جري، وذلك بزمن 10 ساعات و37 دقيقة.

وأعرب الدرمكي عن سعادته بما حققه من إنجاز باسم الإمارات في هذه البطولة التي أقيمت بمشاركة نخبة لاعبي العالم، مؤكدا أنها تطلبت تجهيز بدني، وذهني عال المستوى.

وأكد الدرمكي، أن هذا الإنجاز يعد أفضل تجهيز وإعداد للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام ديسمبر المقبل في نيوزيلندا.

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