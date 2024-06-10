أبوظبي تستضيف «المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية» ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، عن استضافة وتنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي للتنقل، ومدن الدراجات الهوائية 2024، يومي 18، و19 ديسمبر المقبل، على هامش بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وتشهد الدورة المرتقبة من المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية في يومه الأول مؤتمراً يستضيف ممثلين عن الاتحادات الدولية والقارية، وممثلين عن الدولة المستضيفة، وخبراء صناعة الرياضة، وعدداً كبيراً من مناصري استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة للتنقل، فيما تقام في اليوم الثاني من المنتدى ورش عمل ومحاضرات وحلقات نقاش، وزيارات ميدانية. وسيتم الإعلان عن البرنامج الكامل للمنتدى في وقت لاحق.

ورحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي باستضافة أبوظبي للمنتدى العالمي للتنقل والدراجات الهوائية 2024، وكافة المشاركين فيه، في الوقت الذي يسلط المنتدى العالمي الضوء على تعزيز رياضة ركوب الدراجات الهوائية كوسيلة من وسائل الاستدامة، حيث يتزامن ويتوافق المنتدى العالمي في أهدافه مع حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التزامها بقضايا الاستدامة.

وقال العواني: مرة أخرى تواصل العاصمة أبوظبي كسب ثقة الاتحادات العالمية والدولية والقارية في استضافة وتنظيم الفعاليات المتعلقة بركوب الدراجات الهوائية، ومنها مؤخراً طواف الإمارات، والمنتدى العالمي المرتقب في ديسمبر المقبل، الذي سيناقش العديد من القضايا الهامة، بحضور عدد كبير من ممثلي الاتحادات، وصناع القرار».

من جهته أعرب ديفيد لابارتينت، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات عن سعادته بتنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي للتنقل والدراجات الهوائية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيس لبطولات العالم.

وقال: تتمتع أبوظبي برؤية وخطة رئيسية واستراتيجية واضحة لتعزيز رياضة ركوب الدراجات في المجتمع وجعل هذه الرياضة في متناول الجميع، وبالنسبة لنا إن استضافة المنتدى خارج أوروبا لأول مرة سيسمح لنا بالوصول إلى جماهير جديدة.

وكانت أبوظبي قد حصلت في العام 2021 على لقب «مدينة الدراجات الهوائية» لتصبح أول مدينة في الشرق الأوسط وآسيا تحصل على هذا الوسام. وبالإضافة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية لعام 2024 في ديسمبر، ستستضيف أبوظبي أيضًا بطولة العالم للدراجات الهوائية الإلكترونية 2024، وبطولة العالم للدراجات الهوائية على الطرق لعام 2028، وبطولة العالم يو سي آي جران فوندو 2028، وبطولة العالم للدراجات الهوائية على المضمار في 2029.

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