سلة شباب الأهلي يبدأ مشوار «الآسيوية» اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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يبدأ فريق شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة السلة في التاسعة والنصف مساء اليوم، عندما يواجه منافسه الماليزي «ان اس ماتريكس ديرز» ضمن المجموعة الأولى، وتسبقها مباراتان لحساب المجموعة الثانية يلتقي في الأولى «جونجو كي سي سي» الكوري الجنوبي و«هيروشيما دراجونفلايز» الياباني في الثالثة والنصف عصراً، تليها مباراة «بيليتا جايا» الاندونيسي و«شهر داري جورجان» الإيراني في السادسة والنصف مساء.

ونجح الفريق الياباني هيروشيما دراجونفلايز في تحقيق الفوز الأول على بيليتا جايا الإندونيسي في انطلاقة البطولة في المباراة التي جرت ظهر أمس لحساب المجموعة الثانية بنتيجة 86 - 69، وجاء الفوز بفضل تفوق هيروشيما في أول 3 فترات بالنتائج 26 -14 و22 - 15 و24 - 16، فيما لم يؤثر تقدم بيليتا في الربع الأخير 24 - 14 في النتيجة النهائية.

على جانب آخر، تفقد الفريق محمد أحمد المري، يرافقه عبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، صالة سعيد بن مكتوم بالممزر، للوقوف على آخر التجهيزات والترتيبات التي تمت لاستضافة بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة والتي انطلقت أمس، وأشاد المري بالمجهود المبذول من أجل الظهور بمظهر مشرف لاستضافة البطولة.

وشكر المري مجلس إدارة نادي النصر متمثلاً في عبدالرزاق الهاشمي، وقال إن التعاون بين أندية الدولة ليس بغريب على أبناء الوطن الواحد.

من جانبه، عبر الهاشمي عن سعادته بتجهيزات نادي شباب الأهلي التي وصفها بالعالمية لاستقبال الحدث القاري في دبي، وأضاف: نعتز بالدور الكبير لنادي شباب الأهلي، في تطوير الألعاب الرياضية واستقباله الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية.

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