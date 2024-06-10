الشارقة بطل أغلى كؤوس الكاراتيه لفرق «كاتا» و«كوميتيه»

المصدر: دبي - علي شدهان

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عانق فريق نادي الشارقة، لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للكاراتيه للموسم الرياضي 2024 /2023 لفرق «كاتا» و«كوميتيه» الرجال والسيدات بعد حصوله على أكبر عدد من نقاط البطولة، والتي جرت بالصالة الرياضية باستاد خليفة بن زايد بمدينة العين.

شارك في الكأس الغالية، 91 لاعبة ولاعباً، مثلوا فرق أندية شباب الأهلي، والشارقة الرياضي، والشارقة الرياضي للمرأة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذيد والعين وشرطة دبي، ومركز «اورينتال» للكاراتيه.

وبعد تنافس مثير، فاز نادي الشارقة بكأسي فئتي السيدات والرجال بمجموع نقاط مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه» برصيد 29 و33 نقطة على التوالي.

حضر منافسات البطولة ومراسم التتويج، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي، وإبراهيم النعيمي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور خالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومنصور الهاشمي، رئيس لجنة تسيير أعمال شركة نادي العين للألعاب الرياضية، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس مجلس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، عضو لجنتي الحكام الدولية والآسيوية، وأحمد ناصر الحرازي، رئيس لجنة التنظيم.

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