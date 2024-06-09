نادي الحمرية يحتفي بأبطاله ويكرم أصحاب الإنجازات خلال الموسم الرياضي

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم نادي الحمرية الحفل الختامي للموسم الرياضي 2024/2023، احتفاءً بأبطال النادي، في حفل تقدم حضوره سعادة عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة لمنتسبي النادي وأهالي اللاعبين. حضر الحفل أيضا،كل من مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، وسيف الشامسي رئيس مجلس ضاحية الحمرية، وسعيد الشامسي مدير الديوان الأميري بالحمرية، فضلاً عن العديد من الشخصيات الرياضية وشركاء النادي.

وأعرب سعادة حميد الشامسي في كلمة خلال الحفل عن اعتزازه بما حققه النادي من إنجازات في مختلف الرياضات والمجالات، مثمنا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتواصل للرياضة والرياضيين بالإمارة.

وقدم فريق الجوجيتسو عرضا نال إعجاب الحضور، قبل أن يتم الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني للنادي في حلته الجديدة. وكرم حفل نادي الحمرية، مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية بجائزة "شخصية الموسم"، كما حظي عمران الجاسمي، رئيس قسم الموهوبين بمجلس الشارقة الرياضي، بتكريم خاص نظير مساهمته في الارتقاء بالمواهب الرياضية في أندية الإمارة.

وشهد الحفل كريم كل الفرق الرياضية لنادي الحمرية، واللاعبين المميزين وأصحاب الإنجازات الدولية، فضلاَ عن الشركاء الاستراتيجيين والجهات الإعلامية، بالإضافة لموظفي وعمال النادي.

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