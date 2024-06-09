أبطال الإمارات يحصدون 42 ميدالية في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بتركيا

المصدر: وام

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شهدت بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي أُقيمت في تركيا خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو في صالة "باسكشهير جينليك" باسطنبول، تألقا كبيرا من أبطال الإمارات الذين تمكنوا من إحراز 42 ميدالية ملونة، " 14 ذهبية، و16 فضية، و12 برونزية" .

ومن أبرز اللاعبين الدوليين المحترفين الذين حصدوا الذهب محمد الكتبي، وسهيل تركمان، وسلطان حسن، وخميس المزروعي، ومايد الشحي، وشما الكلباني وأسماء الحوسني.

و كان الإقبال الإماراتي كبيرا على المشاركة في جولة اسطنبول إذ وصل عدد اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات إلى 82 مشاركا من بينهم 12 لاعبا في الهواة و20 في فئة الأساتذة و50 في فئة المحترفين من إجمالي 1000 لاعب ولاعبة من 80 أكاديمية يمثلون 41 دولة حول العالم شاركوا في النزالات.

وشهدت نزالات البطولة منذ اليوم الأول تواجداً مميزاً لمجموعة من أبرز المصنفين عالمياً، خاصة أنها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 2000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

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وقال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إن الإقبال الكبير الذي تشهده كل جولة من جولات البطولة دليل قوي على أهميتها وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة الأبطال والمصنفين العالميين" وقمنا بتدشين جولة اسطنبول التركية، لاعتبارات عديدة كونها تحظى بموقع استراتيجي بين آسيا وأوروبا، وتعتبر وجهة رياضية سياحية عالية المستوى، كما يشهد الموسم الجديد 2024-2025، ارتفاع عدد البطولات من 6 إلى 10 جولات تقام في كبرى مدن العالم".

وأضاف أن هذه الجولات الجديدة تمت إضافتها هذا العام تزامناً مع اليوبيل البرونزي للبطولة " ومما يدعونا للفخر أن لاعبي ولاعبات الإمارات قد حققوا تفوقاً ملحوظاً في هذه الجولة، وخاصة في فئة المحترفين، بما ينعكس على مستواهم في تمثيل المنتخب بالمشاركات الدولية ".

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وحول مشاركتها في منافسات البطولة، قالت البطلة شما الكلباني صاحبة الحزام البنفسجي والحاصلة على الميدالية الذهبية في فئة المحترفين تحت 63 كجم، : "نشعر بفخر كبير لتمثيل الإمارات في البطولات العالمية، وهذه المسؤولية تدفعنا دائماً لبذل أقصى جهدنا من أجل تحقيق المراكز الأولى، وأهدي هذه المبدالية الذهبية إلى القيادة الرشيدة التي توفر لنا كل الدعم والمساندة".

وأضافت أن المشاركة في جولة اسطنبول جراند سلام كانت تجربة و منصة مهمة لاستعراض مهاراتنا والتنافس مع أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم " فقد خضنا نزالات قوية وصعبة، واستطعنا الفوز وتحقيق النتائج المرجوة، بتوفيق الله والإستعداد الجيد للحدث" ووجهت الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وللمدربين .

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