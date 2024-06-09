أبوظبي يحقق أول ألقابه في كأس خماسي كرة القدم للصم

المصدر: عجمان - البيان

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توج نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بلقبه الأول في كأس الصم لكرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، وذلك بعد فوزه على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة ثمانية أهداف نظيفة خلال المباراة التي أقيمت فوق صالة نادي عجمان لذوي الإعاقة، برعاية اللجنة البارالمبية الوطنية ولجنة الإمارات لرياضة الصم، شهد المباراة النهائية، ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية وعبدالله حميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وعبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، وأحمد الشامسي مدير نادي أبوظبي، ويوسف الشامسي مدير نادي عجمان، وجمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية، وعبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم.

شهدت المباراة سيطرة تامة لنادي أبوظبي منذ الدقائق الأولى، حيث بدأ التهديف على مرمى نادي العين مبكراً منذ بدء الدقيقة الثالثة للمباراة بالهدف الذي أحرزه اللاعب محمد مبارك، ثم في الدقيقة السابعة أحرز اللاعب ذياب العامري الهدف الثاني، قبل أن يعاود محمد مبارك التهديف بالهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، ثم توالت الأهداف عن طريق اللاعبين بدر قيس، ذياب العامري، سالم الهاجري، إسماعيل الحمادي، وخالد باذيبان.

وعقب اللقاء، توج ذيبان المهيري، لاعبي نادي أبوظبي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة لبطل النسخة الأولى لكأس الصم لكرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، كما توج فريق العين صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية.

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