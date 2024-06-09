الأولمبياد الخاص الدولي يطالب بزيادة عدد الرياضات في البطولات

المصدر: أبوظبي - البيان

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طالب المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، عقب تتويجه عدداً من اللاعبين واللاعبات الفائزين في دورة الألعاب الوطنية الإماراتية المقامة حالياً بالعاصمة أبوظبي، مختلف برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بزيادة الاهتمام بالألعاب والمسابقات الخاصة باللاعبين وزيادة عدد الرياضات التي يمارسونها، مشيراً إلى أن تعدد الألعاب والمسابقات والمنافسات الرياضية في الأولمبياد الخاص هي الرئة التي يتنفس منها لاعبو الأولمبياد الخاص، وأيضاً البوابة السحرية التي غيرت حتى الآن حياة ما يقرب من 6 ملايين لاعب ولاعبة من بين 250 مليون شخص من ذوي الإعاقة الفكرية حول العالم، حيث نجح الأولمبياد الخاص من خلال الرياضة في إذابة كثير من الجليد في مجتمعاتنا.. وحدث بالفعل الكثير من الدمج وتقبل الآخر.. وذلك بعد قرون من الإهمال والتهميش، موضحاً، أن أهم ما يميز الأولمبياد الخاص وجود أنشطة تقام بشكل يومي سواء ما يحصل عليه اللاعبون من حصص تدريبية إلزامية أسبوعياً، تختتم بألعاب ومسابقات متنوعة تصل إلى الألعاب الوطنية والتي تقام على مستوى الدولة، ومنها إلى الألعاب الإقليمية ثم العالمية، وقد شهدت وطنية أبوظبي المنافسة في 6 رياضات هي، الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.

كما طالب أيمن عبد الوهاب، بضرورة الاهتمام بصحة اللاعبين وذلك خلال الجولة التي قام بها متفقداً الكشوفات الصحية التي صاحبت إقامة الألعاب الوطنية، مؤكداً أن ممارسة اللاعب للمنافسات الرياضية وهو في كامل لياقته البدنية والصحية سوف ينعكس بما لا يدع مجالاً للشك على أداء اللاعب وتمكنه من إخراج أفضل ما بداخله من طاقات رياضية.

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