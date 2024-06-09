"الشارقة الرياضي" يتوج بطلا لكأس رئيس الدولة للكاراتيه

المصدر: وام

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فاز نادي الشارقة الرياضي، ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه للموسم الرياضي 2023- 2024، لفئات الرجال والسيدات، بعد حصوله على الرصيد الأكبر من النقاط بين جميع الأندية المشاركة في البطولة، التي أقيمت أمس السبت على الصالة الرياضية بإستاد خليفة بن زايد في مدينة العين.

وشارك في البطولة 91 لاعبا ولاعبة، يمثلون 8 أندية هي شباب الأهلي، والشارقة الرياضي، والشارقة الرياضي للمرأة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذيد، والعين، وشرطة دبي، ومركز أورينتال للكاراتيه.

واستطاع لاعبو نادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) الفوز بكأس البطولة لفئة الرجال بمجموع 33 نقطة في مسابقتي "الكاتا والكوميتيه"، في حين فازت لاعبات نادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) بكأس البطولة لفئة السيدات بمجموع 29 نقطة في مسابقتي "الكاتا والكوميتيه".

حضر البطولة ومراسم التتويج سعادة اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وسعادة الدكتور خالد المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والعقيد منصور الهاشمي، رئيس لجنة تسيير أعمال شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتم على هامش البطولة، توزيع دروع التفوق العام للموسم الرياضي 2023 -2024، للأندية الأكثر تتويجا بالألقاب، حيث حصل نادي الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) على دروع التفوق العام عن فئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال، ونادي شباب الأهلي على دروع التفوق العام عن فئات الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات.

وعلى صعيد الأجهزة الفنية المتميزة للموسم 2023-2024، حصل الجهاز الفني لنادي شباب الأهلي على المركز الأول، وحل الجهاز الفني لنادي الشارقة الرياضي (الشارقة للألعاب الفردية) على المركز الثاني، وجاء الجهاز الفني لنادي اتحاد كلباء الرياضي في المركز الثالث.

وأكد اللواء/م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، أن نيل اتحاد الكاراتيه الموافقات الرسمية لتنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، شرف ومسؤولية كبرى تعبر عن التقدير لرياضة الكاراتيه، وتستوجب توجيه الشكر للمؤسسة الرسمية التي تتولى إدارة هذا الحدث والإشراف عليه، وتدعونا للفخر بتنظيم هذه الكأس الغالية على قلوبنا.

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