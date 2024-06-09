"أطلس 12" يتّوج بلقب سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تّوج المحمل "أطلس 12"، لمالكه النوخذة أحمد راشد جمعة راشد السويدي، بلقب سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدما، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في ختام موسم السباقات التراثية والتقليدية.

وحل في المركز الثاني "شموخ 122" لمالكه النوخذة علي طارش عتيق أحمد القبيسي، فيما حل في المركز الثالث "الأعلوي 150" لمالكه سعادة محمد بن ثعلوب سالم الدرعي، وبقيادة النوخذة خالد طارش عتيق القبيسي.

وشارك في السباق 90 محملا على متنها أكثر من 2000 بحار؛ حيث رفعت أشرعتها في خط الانطلاق بالقرب من ميناء خليفة لمسافة 25 ميلا بحريا باتجاه خط النهاية عند مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كاسر الأمواج على كورنيش العاصمة.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بخيت القبيسي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالنادي، وسط فرحة كبير لنواخذة وبحارة المحامل الفائزة.

وأشاد بخيت القبيسي، بالنجاح المميز الذي سجلته السباقات التراثية والتقليدية خلال الموسم، والذي يعد ثمرة للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للحفاظ على التراث عامة، والبحري على وجه الخصوص.

وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدما، التي منحت الحدث أصداء واسعة، وقيمة كبرى، مشيرا إلى أن دعم واهتمام وتشجيع سموه بتنظيم الفعاليات والأنشطة التراثية البحرية ترك أثره الواضح فيما تحقق من نجاحات.

وهنأ بخيت القبيسي الفائزين بالمراكز الأولى، متمنيا حظا أوفر لبقية المشاركين، وأشاد بالنجاح التنظيمي للحدث، وبالروح العالية التي خاض بها المشاركون السباق، وأسهمت في تقديم ملحمة تراثية متكاملة، مليئة بالعطاء والجهد والأداء القوي من قبل النواخذة والبحارة، الذين عبروا من خلالها عن تمسكهم بالتراث البحري الإماراتي الأصيل، والسباقات البحرية، وفخرهم بما تحمله هذه السباقات من معان وقيم رفيعة، وحرصهم على نقله للأجيال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز