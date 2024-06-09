مديرة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص: نجاح النسخة الأولى انعكاس لمسيرة عمل تتواصل منذ سنوات

المصدر: وام

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أكدت فاطمة إبراهيم مديرة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص المقامة حالياً بنسختها الأولى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" أن النجاح الذي تحقق مع انطلاقة فعاليات النسخة الأولى من هذا الحدث، جاء انعكاساً لمسيرة عمل متواصلة خلال السنوات الماضية، بعد استضافة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في 2019.

وقالت فاطمة إبراهيم في تصريحات عقب تتويجها الفائزين بمختلف الألعاب في منافسات اليوم الثاني من البطولة التي يشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة، ويتنافسون في 6 ألعاب :" فخورون بوجود هذه الكوكبة من اللاعبين، والمدربين ممن تأهلوا وشاركوا في العديد من المنافسات حتى الوصول إلى النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية جميعهم نتاج عمل متواصل خلال الفترة الماضية".

وأشارت إلى أن من أبرز مكتسبات النسخة الحالية من البطولة عامل الاستدامة في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية."

وأوضحت أنه بدعم من أفراد المجتمع، وأولياء أمور هؤلاء اللاعبين، وصل الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى هذه المكانة، والتي مكنته من الخروج بهذه الصورة المشرفة.

وحول إمكانية إقامة البطولة بشكل سنوي، قالت إنه من المفترض أن تكون سنوية لكن حسب المشاركات الخارجية يتحدد الموقف حسب الأجندة السنوية للمشاركات.

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