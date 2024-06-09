11 اتفاقية تفاهم بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ومؤسسات وطنية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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على هامش إقامة منافسات الألعاب الإماراتية، التي انطلقت أول من أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في العاصمة أبوظبي، وشهدت مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من جميع إمارات الدولة، في 6 رياضات وهي: الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية، وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي، أمس، 11 اتفاقية تفاهم مع مؤسسات وطنية رائدة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص بهدف ترسيخ بيئة داعمة ودامجة لأصحاب الهمم ، تسهم في تشكيل مجتمع يُعلي المساواة، والاحترام والتفهُّم.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الأولمبياد الخاص الإماراتي كلاً من: اتحاد كرة القدم، واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، واتحاد البولينج، واتحاد الريشة الطائرة، واتحاد كرة السلة، واتحاد الرياضات الإلكترونية، وجمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، وأكاديمية جام الرياضية، ومدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميلينيوم، ورابطة رواد التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان الرسمي، عن تكوين فريق «همم أبوظبي» للدراجات الهوائية بالتعاون مع ورعاية نادي أبوظبي للدراجات، وذلك بهدف تكوين أجيال جديدة من الدراجين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية والنمائية للمشاركة في المحافل الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الإماراتية: تكتسب الألعاب الإماراتية زخماً بقوة الشراكات التي تتضافر لدعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في كل مضمار، ونحن سعداء بهذا الحضور الكبير للمؤسسات الرياضية ومؤسسات القطاع الصحي، ضمن الألعاب الوطنية الأولى، إذ نوقع عدة اتفاقات تعاون بمنزلة خطوات استراتيجية نحو تأسيس منظومة رياضية شاملة لدمج أصحاب الهمم، يكون الجميع طرفاً فيها، ونعمل عبرها مع شركائنا بتكاتف وجهود مشتركة ضمن مظلة وطنية لتقديم الأفضل لإخوتنا وأخواتنا من أصحاب الهمم في جميع إمارات ومدن الدولة.

وقال محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: فخورون بعمق العلاقات بالأولمبياد الخاص الإماراتي، وبإسهام اتحاد الإمارات لكرة القدم في دعم الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة الوطنية لدمج أصحاب الهمم في أنشطة اللعبة الشعبية العالمية الأولى، العالم يجب أن يفتح ذراعيه لأبنائنا من أصحاب الهمم، ولأن الرياضة سبيلنا الأول لتحقيق هذا الدمج المنشود، نتطلع إلى المزيد من المبادرات المشتركة، ونهنئ الأولمبياد الخاص الإماراتي للتنظيم الرائع للألعاب الإماراتية الأولى.

بطولات

أكد المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا أهمية الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص ودورها الكبير في دعم الرياضات البارالمبية وأصحاب الهمم، مشيراً إلى أن النسخة الأولى من البطولة ستكون نواة لمزيد من الفعاليات والبطولات الخاصة بأصحاب الهمم في الدولة ودول المنطقة بشكل عام.

وأضاف أيمن عبدالوهاب: سعداء للغاية بتنظيم أول ألعاب وطنية بعد 5 سنوات من استضافة الإمارات الألعاب العالمية 2019 التي شكلت نقلة وحدثاً هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وبلا شك فإن الألعاب الإماراتية تعد إرثاً وامتداداً للألعاب العالمية بكل المقاييس، وما حققته الإمارات في الأولمبياد الخاص إنجاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقال سفير أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة برجيل القابضة: في برجيل، نحن ملتزمون كرامة وإدماج أصحاب الهمم، وتتوافق مبادئ ومعايير الأولمبياد الخاص الإماراتي تماماً مع رؤيتنا، ما يجعلنا شركاء متناغمين.

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