20 مشاركاً في ورشة فتيات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مجلس لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ورشة عمل تحت شعار «لنتحدث بثقة» بمقر النادي، والتي قدمتها اللاعبة فاطمة صالح البلوشي عضو مجلس اللاعبات لمنتسبات النادي، وحضرها 20 مشاركاً من المدربين واللاعبات المنتسبات في النادي، وتهدف الورشة إلى تأهيل اللاعبات للظهور الإعلامي والقدرة على التحدث بثقة .

وأكدت نجلاء عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن تنظيم الورشة له الكثير من الأهداف في مقدمتها تفعيل دور مجلس اللاعبات، من خلال منظومة واستراتيجية تهدف إلى خدمة النادي، كما أن شعار الورشة «لنتحدث بثقة» مهم للغاية، ونحتاج دائماً إلى أن تكون اللاعبة لديها القدرة على التفاعل مع المجتمع، وهذه الورشة تعالج أموراً كثيرة جميع اللاعبات بحاجة لها، خصوصاً عدم القدرة على الحديث مع القنوات وصعوبة التعامل مع الإعلام.

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