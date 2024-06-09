3 مواجهات في انطلاقة دوري أبطال آسيا للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تنطلق اليوم في دبي مباريات دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة التي يستضيفها نادي شباب الأهلي في صالة سعيد بن مكتوم في مقر النادي بالممزر بمشاركة 8 فرق وتستمر حتى 15 من الشهر الحالي، وتبدأ المباريات من الساعة 12:30 ظهراً، حيث تقام 3 مباريات في اليوم الأول بداية من أول مباراتين لحساب المجموعة الثانية، الأولى تجمع هيروشيما دراجونفلايز الياباني مع بيليتا جايا بطل إندونيسيا، تليها في الثالثة والنصف عصراً مباراة شهرداري جورجان الإيراني وصيف دوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة مع وجونجو كي سي سي الكوري الجنوبي، تليها في السادسة والنصف مساءً مباراة الرياضي اللبناني مع لياونينج فلاينج ليوباردز الصيني، في المجموعة الأولى، ويقص فريق شباب الأهلي شريط مشاركته في البطولة غداً بمواجهة فريق «إن إس ماتريكس ديرز» الماليزي، في المجموعة الأولى.

وتقام مراسم حفل الافتتاح قبل المباراة الثالثة التي يتوقع فيها حضور جماهيري كبير للجاليتين اللبنانية والصينية، لا سيما وأحد طرفي المباراة أكثر الفرق شعبية في دبي من خلال مشواره ومشاركاته المتعددة في بطولة دبي الدولية والتي حقق فيها أرقاماً قياسية في الفوز بلقبها.

ويخوض كل فريق 3 مباريات ضمن مرحلة المجموعات، ويلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية في نصف النهائي، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية 15 يونيو الجاري، وتقام في اليوم نفسه أيضاً مباراة تحديد المركز الثالث.

وتضم المجموعة الأولى شباب الأهلي مستضيف البطولة، لياونينج فلاينج ليباردز الصيني، إن إس ماتريكس ديرز الماليزي وبيروت اللبناني بطل دوري سوبر غرب آسيا وفي المجموعة الثانية شهرداري جورجان الإيراني وصيف دوري سوبر غرب آسيا، هيروشيما دراجونفلايز الياباني، بيليتا جايا الإندونيسي وجونجو كي سي سي الكوري الجنوبي.

ويتوج الفائز بالنهائي بطلاً لدوري أبطال آسيا لكرة السلة ويمثل القارة في كأس القارات «الإنتركونتيننتال» لأندية كرة السلة، وتعد هذه البطولة هي الأولى للأندية في آسيا وتغير اسمها من كأس أبطال آسيا لكرة السلة إلى دوري أبطال آسيا، وسبق أن استضافت الإمارات هذه البطولة مرتين من قبل عامي 2001 و2004.

واكتمل عقد الفرق المشاركة بوصول آخر فريقين إلى فجر أمس إلى دبي هما، جونجو كي سي سي الكوري الجنوبي وجورجان الإيراني، وكانت بعثة فريق هيروشيما دراجونفليس الياباني أول الواصلين أول من أمس ثم بعثة لياونينغ فلاينج ليباردز الصيني ثم بعثة بيليتا جايا الإندونيسي ثم الرياضي اللبناني ثم إن إس ماتريكس ديرز الماليزي.

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