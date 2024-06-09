ختام بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت، أمس، منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي استضافها نادي شباب الأهلي وسط حضور جماهيري كبير، ونزالات قوية، وشهدت تألقاً لافتاً لمجموعة من المواهب الشابة، في ظل مشاركة واسعة للاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، وتعد البطولة ثاني منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم الرياضي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وشهدت مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، للتنافس ضمن عدد من الفئات العمرية والوزنية المعتمدة، وفقاً للاتحاد الدولي للعبة.

من جهته أشاد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بمعدلات الإقبال المرتفعة، والمشاركة الواسعة في المنافسات من قبل الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، متوجها بالشكر إلى نادي شباب الأهلي لاستضافته البطولة، بما يتماشى مع أرفع المعايير التنظيمية العالمية، وتوفير أفضل بيئة تنافسية للرياضيين المشاركين.

وقال: «تمثل هذه البطولات حجر الزاوية في تطوير مستوى اللاعبين، لاسيما أنها توفر لهم بيئة تنافسية مثالية تمكنهم من اختبار مهاراتهم أمام لاعبين أقوياء يتمتعون بمستويات فنية عالية. وشدد على أن هذه البطولة تسهم بشكل أساسي في إعداد اللاعبين للاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة».

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