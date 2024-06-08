أبوظبي تشهد عودة تنظيم دورات أكاديمية IFBB الدولية للأجسام

المصدر: ابوظبي- البيان

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تشهد العاصمة أبوظبي اليوم وغداً عودة تنظيم دورات أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام من خلال دورة المستوى الثاني، التي تنظم استجابة لرغبة العديد من عناصر اللعبة والمهتمين من المدربين والمدربات ببرامج اللياقة البدنية وبناء الأجسام.

شهد مراسم إفتتاح الدورة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، وقادها طاقم المحاضرين الدوليين المكون من المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين، وسالم سعيد، والدكتورة بثينة عثمان « أخصائية العلوم البيولوجية».

تتضمن الدورة محاور التغذية في جدول التدريب الشخصي، والعناصر الغذائية والتوازن الغذائي، وأضرار المنشطات وبدائلها، والمكملات الغذائية، وعلم النفس في التدريب الرياضي.

من جانب آخر يتضمن برنامج دورات الأكاديمية خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد كبير من الدورات المهمة لاستيعاب أكبر عدد من المشاركين والمشاركات الراغبين في الإستفادة من علوم ومناهج الاتحاد الدولي، في مقدمتها دورة المستوى الخامس التي ستقام يومي 29،و 30 يونيو الجاري، بقيادة المحاضر الدولي موريشيو رئيس الاتحاد البرازيلي لبناء الأجسام ، وهي من الدورات المهمة التي ينتظرها المدربين بشغف كبير لكفاءه ومكانة المحاضر البرازيلي على مستوى العالم.

من جانبه ثمن العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية حجم الثقة التي تحظى بها الأكاديمية على مستوى الشرق الأوسط، والدليل على ذلك حجم الإقبال الكبير الذي تشهده دورات الأكاديمية، ،التي تعتبر المكان الوحيد المعترف به في 204 دولة على مستوى العالم .

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