مذكرة تفاهم بين اتحاد الكرة ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: البيان

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وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم السبت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم المبادرات الخاصة بكرة القدم لأصحاب الهمم, ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية.

وقع الاتفاقية محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وطلال مصطفى الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة : "إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي حرصاً على مواصلة سلسلة الاتفاقيات التي يقيمها اتحاد الكرة مع مختلف الاتحادات والهيئات والمؤسسات الرياضية الوطنية، والتي نهدف من خلالها إلى دعم أفراد المجتمع الرياضي، ومنهم بكل تأكيد منتسبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، ونسعى معاً لتطوير الخبرات على كافة المستويات".

وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة: " نتطلع من خلال هذه المذكرة إلى زيادة التعاون الثنائي لتطوير لعبة كرة القدم على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص المحلية والإقليمية والدولية، وإطلاق العديد من البرامج التدريبية والفنية التي تساعد في النهوض بكافة أركان اللعبة، وهو ما ينسجم مع أهداف اتحاد الكرة."

وتشمل مذكرة التفاهم تعزيز التعاون, وتبادل المعرفة الرياضية المتعلقة بنشاط كرة القدم، وتشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين، وتنظيم بطولات كروية وفعاليات رياضية مجتمعية, وتنسيق العمل لانتقاء العناصر اللازمة لتكوين وإعداد الفرق والمنتخبات الوطنية الموحدة، لتمثيل الدولة في المحافل الرياضية المختلفة.

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