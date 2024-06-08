نادي كلباء يختم موسم التايكواندو بإنجازات مميزة

المصدر: وام

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اختتم نادي كلباء الرياضي الثقافي، مشاركته في بطولات كأس الإمارات للتايكواندو، بتحقيق نتائج مبهرة أضافت إنجازات جديدة لسجل النادي.

وحصل فريق كلباء، على المركز الأول في فئة الناشئات، والمركز الأول في فئة السيدات، والمركز الأول في فئة الآنسات، كما حقق فريق الرجال المركز الثاني، وفاز في فئة الشباب بالمركز الثالث بعدد 33 ميدالية ملونة، تضمنت 19 ذهبية و7 فضيات و7 برونزيات وذلك في ختام الموسم 2023 /2024.

وعبّر عبد الله علي البلوشي، مدير إدارة الألعاب الفردية وعضو مجلس إدارة النادي، عن فخره واعتزازه بهذه النتائج، مؤكدا أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة لعمل جماعي وجهود متواصلة من جميع أعضاء الفريق والجهاز الفني، داعيا اللاعبين، إلى المزيد من التدريبات لرفع اسم النادي عالياً في المحافل الرياضية.

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