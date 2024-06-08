أسامة الشعفار يحضر اجتماع «دولي الدراجات» في سويسرا

المصدر: دبي - البيان

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يحضر أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الذي ينعقد اليوم السبت في مدينة مونترو غرب سويسرا ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

ويناقش الاجتماع أجندة تضم 24 بنداً ضمن جدول الأعمال أبرزها استضافة أبوظبي لبطولة العالم للدراجات الهوائية للمدن الحضرية من 17 إلى 21 ديسمبر 2024، وتخصيص موازنات برامج التضامن الدولي منها 150 ألف فرنك سويسري لبرامج التطوير في الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية و89 ألف فرنك سويسري لبرامج التدريب في الاتحادات الوطنية بقارة آسيا واعتماد تعديلات لائحة انتقالات الدراجين المحترفين، والتي نصت على تحديد فترتين لقيد وضم الدراجين خلال الموسم، الأولى من 1 إلى 15 أغسطس المقبل والثانية من 15 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024 لقيد اللاعبين للسنة التالية، كما يسمح بقيد وتسجيل اللاعب الحر في أي وقت من الموسم في حال كان غير ملتزم بأي عقد مع أي فريق.

كما تمنع التعديلات الجديدة دخول أي فريق في مفاوضات ضم لاعب ملتزم بعقد مع فريقه قبل التواصل مع الفريق الراعي له عبر القنوات الرسمية.

وسيناقش الاجتماع التقارير المالية والفنية والقانونية ومكافحة المنشطات، وتعديلات بعض اللوائح الفنية واعتماد أجندة تقويم الطوافات العالمية 2025، وتسجيل سباقات الطريق من 21 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2024.

كما يستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الأولمبية الدولية الخاص بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، التي تستضيفها باريس في بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، وتقارير مراكز التدريب التابعة للاتحاد الدولي وتقرير لجنة الدراجة للجميع ولجان الاتصال والتسويق والتحول الرقمي في لعبة الدراجات الهوائية.

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