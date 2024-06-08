600 لاعب ولاعبة يتنافسون في الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت العاصمة أبوظبي، أمس، انطلاق دورة الألعاب الإماراتية للألمبياد الخاص للمرة الأولى على الإطلاق، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من جميع إمارات الدولة، والتي ستقام فعالياتها خلال الفترة من 7 إلى 10 الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتضم الدورة 6 رياضات هي: الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية، وسط منافسة قوية من جميع أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة المشاركين في الحدث، ومنها نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، نادي العين لأصحاب الهمم، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للمعاقين، نادي عجمان لذوي الإعاقة، نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، نادي خورفكان للمعاقين، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نادي «هيروز أوف هوب» الخاص، جمعية الإمارات لمتلازمة داون، مركز دبي لأصحاب الهمم، مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، مركز الفجيرة لأصحاب الهمم، مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم، ومركز النور للأشخاص من ذوي الإعاقة، ومراكز أصحاب الهمم التابعة لمؤسسة زايد العليا بأبوظبي.

شهد حفل الافتتاح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وغانم الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والمهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وطلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الإماراتية إضافة إلى ممثلي الأولمبياد الخاص الإماراتي، والأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودائرة تنمية المجتمع، والمجالس الرياضية في أبوظبي، دبي والشارقة، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومختلف الاتحادات الرياضية في الإمارات.

من جهته، قال طلال الهاشمي: «بعد النجاح الكبير للألعاب الإماراتية للمدارس الموحدة، والتي عقدت في 21 و22 مايو الماضي بمشاركة حوالي 400 طالب وطالبة من منتسبي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يسعدنا انطلاق الألعاب الإماراتية لأندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة امتداداً واحتفاءً بإرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، لاعبونا المتميزين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة والتحديات الذهنية والنمائية، يلهموننا جميعاً ويظهرون قوة الرياضة لتحقيق الدمج والتمكين، وندعوهم من خلال المشاركة في الألعاب لتطوير مهاراتهم، وبناء الصداقات، والتمتع بالإنجاز الناتج عن العمل الجماعي والمنافسة».

وأضاف طلال الهاشمي: نتقدم بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة التي تدعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة والتحديات الذهنية بكل الأشكال.

ونتقدم أيضاً بالشكر الجزيل لرعاة الألعاب الداعمين وهم مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» لاستضافته للحدث.

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