بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في نادي شباب الأهلي، بمشاركة واسعة للاعبين واللاعبات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12، 17 عاماً.

وتمثل البطولة ثاني منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم الرياضي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، كما تشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 16 دولة، ما يمهد الطريق أمام مجموعة من النزالات الحماسية الحافلة بالتشويق فيما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 120 ألف درهم.

من جانبه، قال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: تندرج البطولة في إطار توسيع قاعدة الممارسين للعبة على مستوى الدولة.

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