اتحاد الإمارات للغولف يعتمد «هانديكاب» تصنيفاً جديداً للاعبين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اعتمد اتحاد الإمارات للغولف، نظاماً تصنيفياً جديداً للاعبين، يوفر للأعضاء المنضوين تحت مظلة الاتحاد منصة محدثة لقياس القدرات للمنافسة على أسس عادلة، وتنوع أكبر من الخيارات مرتبطة بشبكة واسعة عالمية من الأندية التي تعتمد هذا التصنيف «هانديكاب».

وأطلق اتحاد الغولف، نظام التصنيفات الجديد «هانديكاب»، المستند إلى النظام المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية والشبكة العالمية التابعة لها.

وسبق لاتحاد الغولف اعتماد نظام التصنيفات الموسع للاتحاد الدولي، بما فيها اللاعبون، وقواعد اللعبة، والملاعب التي تقام عليها المنافسات، ليتجه الاتحاد الإماراتي لتوسيع قاعدته باعتماد التصنيف الجديد (USGA-GHIN)، الخاص بالولايات المتحدة والشبكة الواسعة المرتبطة بها من ملاعب الغولف حول العالم، بما يوفر نظاماً سلساً من التصنيفات الجديدة وسهلة الاستخدام، والأكثر تفاعلية حول العالم.

وقال أكرم سكيك المدير العام لاتحاد الغولف: «يواصل اتحاد الغولف الجهة المنظمة والمشرعة للعبة بالدولة جهوده الحثيثة في توفير أعلى المعايير العالمية الواسعة الانتشار، من خلال نظام تصنيفات جديد، يمنح اللاعبين اعتماداً من قبل نظام التصنيفات الأمريكي والشبكات التابعة له».

وأضاف: «سيكون لدى أندية الغولف في الإمارات، والأعضاء منصة تعمل بطريقة حديثة، وتساعد في صناعة الغولف في الدولة».

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