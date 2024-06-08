توافد فرق آسيا استعداداً لانطلاقة دوري أبطال السلة في دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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بدأ توافد الفرق المشاركة في النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة السلة، اعتباراً من فجر أمس استعداداً لانطلاقة البطولة التي تقام في دبي باستضافة نادي شباب الأهلي بين 9 و15 يونيو الجاري بمشاركة 8 فرق.

وكانت بعثة فريق هيروشيما دراجونفليس الياباني أول الواصلين، ثم وصلت بعثة لياونينغ فلاينج ليباردز الصيني، ثم بعثة بيليتا جايا الإندونيسي، كما وصلت بعد الظهر بعثة الرياضي اللبناني، ثم وفد فريق إن إس ماتريكس ديرز الماليزي، وتوالى وصول البعثات المشاركة حتى المساء وسط اهتمام ومتابعة إدارة نادي شباب الأهلي.

وتضم المجموعة الأولى شباب الأهلي، مستضيف البطولة، ولياونينج فلاينج ليباردز الصيني، وإن إس ماتريكس ديرز الماليزي، وبيروت اللبناني، بطل دوري السوبر لغربي آسيا، وفي المجموعة الثانية فريق شهرداري جرجان الإيراني، وصيف دوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة، وهيروشيما دراجونفلايز الياباني، وبيليتا جايا الإندونيسي، وجونجو كي سي سي الكوري الجنوبي.

برنامج

تفتتح منافسات البطولة في مرحلة المجموعات غداً بمواجهة تجمع هيروشيما دراجونفلايز الياباني مع بيليتا جايا، بطل إندونيسيا، في المجموعة الثانية، تليها مباراة أخرى تجمع بين الرياضي اللبناني مع لياونينج فلاينج ليوباردز الصيني، في المجموعة الأولى، ويقص فريق شباب الأهلي شريط مشاركته في البطولة يوم الاثنين 10 يونيو بمواجهة فريق «إن إس ماتريكس ديرز» الماليزي، في المجموعة الأولى.

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