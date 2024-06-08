«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو».. 10 جولات عالمية تستقطب النخبة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت جولة أبوظبي غراند سلام، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، عن إطلاق النسخة العاشرة «الأكبر على صعيد الانتشار وحجم المشاركة»، احتفالاً باليويبل البرونزي، مع تدشين العام العاشر للبطولة التي أصبحت علامة إماراتية رائدة عالمياً على صعيد النجاحات والمشاركة القياسية وتأثيرها على صناعة مستقبل اللعبة.

ويشهد الموسم الجديد 2024 - 2025، ارتفاع عدد البطولات من 6 إلى 10 جولات تقام في كبرى مدن العالم، وهي طوكيو، ولوس انجليس، وريو دي جانيرو، وأبوظبي، وروما، ولندن، وإسطنبول، وميامي، ودالاس، وبكين، وسيدني، على أن تكون البداية في مدينة إسطنبول بتركيا خلال الفترة 7 - 9 يونيو الجاري.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه تم رصد جوائز مالية تبلغ مليون دولار أمريكي لبطولات الموسم، يتنافس عليها أكثر من 6 آلاف لاعب ولاعبة مع مواصلة النمو لعدد المشاركين سنوياً.

ونجحت جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، في تحقيق نجاحات مبهرة وضخمة على مدار السنوات التسع الماضية، مع إقامة 53 جولة في 12 مدينة، شارك فيها أكثر من 40 ألف لاعب ولاعبة، من مختلف الجنسيات.

دعم القيادة

وقال عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، تمكنت هذه البطولة التي انطلقت في عام 2015 أن تتحول من فكرة صعبة المنال، إلى إنجازات ضخمة على أرض الواقع، عبر الأرقام والإحصائيات التي تعكس حجم ما تحقق من تطور على مدار السنوات التسع الماضية، في ظل مشاركة أكثر من 40 ألف رياضي في 53 جولة في 12 من كبرى مدن العالم، ما ساهم بشكل أساسي في انتشار وتطور رياضة الجوجيتسو على الصعيد العالمي بهذا الزخم المتصاعد، وبناء قاعدة من الأجيال للأبطال القادرين على صعود منصات التتويج من الإمارات ومختلف الجنسيات».

وتابع: «في الموسم العاشر، والذي يمثل اليوبيل البرونزي لهذه البطولة، نعدكم بأن يكون موسماً مميزاً يضاف إلى إنجازاتنا، على جميع المستويات، ونتمنى التوفيق لكل من سيشاركنا هذا التميز والنجاح».

من جانبه قال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن النسخة المقبلة ستكون استثنائية على كل الصعد، لتجسد ما وصلت إليه هذه البطولة من مستويات متميزة، وصدى وتأثير كبير في رياضة الجوجيتسو على النطاق الدولي.

وأكد أن وصول هذه الجولة إلى النسخة العاشرة يترجم الأهداف التي انطلقت منها في سبيل نشر رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي بسواعد وطنية إماراتية أثبتت كفاءتها وقدراتها التنظيمية في كبرى مدن العالم، وهو ما ينعكس من خلال حجم المشاركة وقوة المنافسات التي تشهدها هذه البطولات سنوياً، مشيراً إلى أن المسؤولية كبيرة في النسخة العاشرة، التي نتطلع أن تتواصل فيها النجاحات، وأن تشكل نقطة تحول أخرى نحو مستقبل مشرق لهذه البطولة.

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