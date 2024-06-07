أحمد العويس: تايكواندو «الشارقة للدفاع عن النفس» قدم موسماً مميزاً

المصدر: الشارقة - البيان

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نجح لاعبو فريق التايكواندو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق إنجازات مميزة بالموسم الحالي، والذي اختتم مؤخراً بالحصول على كأس الفريق المثالي إضافة إلى الفوز بثلاث كؤوس للمراكز الأولى في فئتي الناشئين والأشبال مما يعكس الجهود المبذولة في استكشاف المواهب المواطنة وتطويرها، كما نالت فرق النادي 4 كؤوس وحلت وصيفة في المركز الثاني و 9 كؤوس في المركز الثالث.

كما تمكن لاعبو التايكواندو بالشارقة للدفاع عن النفس من حصاد 39 ميدالية ذهبية و 34 فضية و 59 برونزية خلال ثماني بطولات شارك بها لاعبو النادي.

وعلى صعيد دعم المنتخبات الوطنية، تم اختيار 17 لاعباً للمشاركة مع المنتخب في بطولتي كأس العرب ودولية الفجيرة، بينما شارك ثلاثة لاعبين في دورة الألعاب الخليجية للشباب والناشئين، وحقق لاعبو ولاعبات النادي 18 ميدالية دولية في إنجاز دولي مميز.

من جانبه، وصف أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، النتائج المتحققة بالإيجابية وأنها تعكس الخطة الفنية المعتمدة بالتركيز على الأعمار المبكرة والعمل على استكشاف المواهب المواطنة وتطويرهم من خلال زرع ثقافة ممارسة التايكواندو كرياضة أولمبية بحيث يكون الانضمام للمنتخب الوطني لدولة الإمارات كهدف أساسي للصعود لمنصات التتويج الدولية وتابع العويس إن نيل النادي كأس الفريق المثالي يعكس أهمية الجمع بين خوض البطولات بتنافسية عالية والروح الرياضية العالية وتعزيز الإيجابية، وعبر عن سعادته لنجاح فرق النادي ولاعبيه من اجتياز الموسم محققاً النجاح المستهدف

وأكد العويس أن النخبة الحالية من اللاعبين الموهوبين ستحظى بدعم فني عال ضمن الاستعدادات للموسم المقبل، لمواصلة العطاء والإنجازات، إضافة إلى مواصلة استكشاف وتطوير المواهب الجدد، مقدماً الشكر إلى عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي للنادي للمتابعة المميزة التي ساهمت بالتصدي للتحديات، وفريق العمل، وأسامة محمد الرديني سكرتير رياضة التايكواندو، والإداريين أحمد أبو المعالي وحنان البلوشي، والمدير الفني الدكتور علي علوي، والمدربين ياسين الجوادي ومحمد بحاري والياس منصيري والمدربة جان عيسى.

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