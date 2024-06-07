90 محملاً شراعياً تعلن جاهزيتها للانطلاق غدًا في سباق غناضة البحري لفئة 60 قدمًا

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق غدا، سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن برنامجه السنوي الخاص بالسباقات التراثية والتقليدية، حيث يعد السباق الأخير للموسم الحالي.

ويشارك في السباق 90 محملاً على متنها أكثر من 2000 من النواخذة والبحارة، وسترفع المحامل أشرعتها للانطلاق بالقرب من ميناء خليفة لتبحر مسافة 25 ميلاً بحرياً صوب خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، في رحلة تحد لأحد أقوى سباقات الفئة الكبرى التي تجذب النخبة من النواخذة والبحارة.

ويعد السباق المحطة الثانية للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهي تبحر بالتعديلات الفنية الجديدة التي اعتمدت مؤخراً، وتم تنفيذها لأول مرة خلال سباق دلما التاريخي، وسجلت نجاحاً كبيرا منح المحامل انسيابية أكبر ساعدت على زيادة سرعتها بشكل واضح، لترتفع وتيرة التنافس بين المحامل.

ووجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة لسباق غناضة للمحامل الشراعية، ودعم سموه الكبير للأنشطة والفعاليات والمهرجانات والسباقات التراثية المختلفة، وتوجيهاته السديدة بالحفاظ على التراث، وترسيخه في ذاكرة الأجيال، وتعزيز حضوره في كل المناسبات العامة والوطنية، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة للسباق.

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