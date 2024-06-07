ماجد سلطان: شباب الأهلي جاهز لاستضافة «أبطال آسيا للسلة»

المصدر: دبي - البيان

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عبر الدكتور ماجد سلطان، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، عن تفاؤله باستضافة النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا في نسخته الأولى، التي تعتبر من أقوى البطولات في القارة الآسيوية، بمشاركة 7 أندية، إضافة إلى شباب الأهلي، التي تمتلك في رصيدها إنجازات وبطولات وخامات من اللاعبين على مستوى عالٍ؛ ما يجعلنا نتفاءل بمستواها الفني قبل انطلاقتها.

وأوضح أن الفرق المشاركة سوف تتوافد إلى دبي اعتباراً من اليوم، وتم وضع برنامج لاستقبال الوفود وتجهيز كل متطلبات الفرق من وسائل الترحيل والراحة وإقامتهم في أرقى الفنادق في دبي، وسيتم تغطية وصول الفرق إعلامياً.

وأكد ماجد سلطان أن إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لكي تخرج الاستضافة بالشكل اللائق، وشكر مجلس إدارة النادي على الدعم المستمر لقطاع الألعاب الرياضية، وأضاف: «في ظل ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة بقدرات أبناء شباب الأهلي في تقديم نسخة أولى استثنائية، فإن هذا يعد مصدر فخر لنا جميعاً».

وقال: «نسابق الزمن قبل انطلاق البطولة لتكون كل الترتيبات للحدث القاري على أفضل صورة، سواء من ناحية فريقنا المشارك في البطولة، وكذلك رغبتنا في تشريف السلة الإماراتية في هذا المحفل المهم، ومن هنا أتوجه بعميق الامتنان لمجلس إدارة نادي الشارقة، وأخص بالشكر السيد محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، على موافقتهم لانتداب اللاعب عمر خالد العمري للمشاركة مع الفريق في البطولة»

وزاد: «العمل جارٍ على قدم وساق لتجهيز صالة سعيد بن مكتوم بالممزر بأفضل التجهيزات العالمية لاستضافة البطولة».

وأشاد ماجد سلطان باللجنة المنظمة وتعاونها الكامل مع الاتحاد الآسيوي في متطلبات التنظيم والدعم اللوجستي.

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