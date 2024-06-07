«أبيض الرجبي» يواجه كوريا الجنوبية في «آسيوية النخبة»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يستعد منتخبنا الوطني للرجبي، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية للنخبة لفئة 15 لاعباً، في مباراة مرتقبة ستقام بعد غدٍ على ملاعب ذا سيفينز بدبي.

وتأتي المباراة بعد أن خاض منتخبنا مباراته الأولى ضد منتخب هونغ كونغ في الأول من يونيو الجاري، وانتهت بخسارة «الأبيض» بفارق الخبرة، رغم الأداء الجيد والروح القتالية التي أظهرها لاعبونا، فيما تفوقت كوريا الجنوبية على ضيفتها ماليزيا، بفارق كبير في النقاط، ما يعكس قوة الفريق الكوري واستعداده الجيد للبطولة.

وفقاً لنظام البطولة، يجب على كل منتخب أن يستضيف منتخبين، بينما يلعب مباراة واحدة خارجها، حيث يستضيف منتخبنا الوطني منتخبي كوريا الجنوبية وماليزيا، وتعد البطولة محطة مهمة على طريق كأس العالم للرجبي في أستراليا 2027، لأن الفائز بنسخة العام القادم من البطولة الآسيوية للنخبة، سيتأهل مباشرة للمونديال.

وأكد اتحاد الإمارات للرجبي، الانتهاء من كافة الأمور اللوجستية المتعلقة باستضافة المنتخب الكوري والمباراة المرتقبة، وتمت تهيئة ملاعب «ذا سيفيبنز» بكافة التجهيزات اللازمة لضمان تنظيم مباراة على أعلى مستوى، بما يتوافق مع المعايير الدولية للرجبي. وتشمل التحضيرات توفير مرافق تدريبية متطورة وأماكن إقامة مريحة للمنتخب.

وأعرب محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، عن فخره واعتزازه بمشاركة المنتخب في البطولة، قائلاً: «تعد المشاركة بمثابة إنجاز تاريخي لمنتخبنا، وتعكس التطور الكبير الذي شهدته اللعبة في الدولة».

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