بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين غداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن انطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين يوم غدٍ من نادي شباب الأهلي في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من أكثر من 100 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «يسرنا تنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة الثالثة لهذا الموسم في نادي شباب الأهلي يوم السبت المقبل، حيث تمنح البطولة للرياضيين الفرصة لاختبار مهاراتهم أمام نخبة اللاعبين المصنفين على مستوى الدولة، ولا سيما في ظل تحضيراتهم للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها في العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي في أغسطس المقبل».

وأضاف الظاهري: «يسعى الاتحاد من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى اكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير أفضل المنصات التي تمكنهم من اختبار مهاراتهم وصقل موهبتهم، والتأسيس لمسيرة رياضية مميزة، وتمثيل المنتخب الوطني».

وأشاد الظاهري بالإقبال الكبير على المشاركة في البطولة ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الاتحاد على صعيد نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين ضمن فئتي الأشبال والناشئين مؤكداً الجاهزية التامة لانطلاق البطولة في نادي شباب الأهلي وفقاً لأعلى المعايير التنظيمية.

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