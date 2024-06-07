عبدالله الشحي يحصد ميدالية «أبوت لماراثونات العالم»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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حقق العداء الإماراتي للمسافات الطويلة عبدالله الشحي إنجازاً فريداً بإكمال تحدي أبوت لماراثونات العالم الكبرى مجسداً روح الإصرار والعزيمة والتحدي التي يتحلى بها أبناء الإمارات.

وتعد بطولة ماراثونات العالم الكبرى مسابقة لعدائي المسافات الطويلة، تحتسب نتائجها بناءً على النقاط المجمعة في أهم ستة ماراثونات في العالم، والتي تتضمن كلاً من ماراثون طوكيو وبوسطن ولندن وبرلين وشيكاغو ونيويورك.

وكان عبد الله الشحي قد اختتم مشاركته في ماراثون بوسطن مؤخراً، مستكملاً بذلك رحلة امتدت لثمانية أعوام تخطى خلالها مجموعة واسعة من التحديات والعوائق ليفوز بميدالية النجوم الستة، التي يفوز بها من يجتاز خط النهاية في الماراثونات الستة المدرجة على بطولة ماراثونات العالم الكبرى.

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