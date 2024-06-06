100 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة الفنون القتالية المختلطة بدبي

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، اليوم، تنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين يوم السبت المقبل في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي دبي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، إن الهدف من تنظيم البطولة الثالثة لهذا الموسم، هو منح الرياضيين الفرصة لاختبار مهاراتهم أمام نخبة المصنفين على مستوى الدولة، في ظل تحضيراتهم للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي في أغسطس المقبل.

وأوضح أن الاتحاد يسعى من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى اكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير أفضل المنصات التي تمكنهم من اختبار مهاراتهم وصقل مواهبهم، والتأسيس لمسيرة رياضية مميزة، وتمثيل المنتخب الوطني.

ومن أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها في المنافسات زمزم الحمادي، وسعيد النعيمي، وغلا الحمادي، وعبد الله الدرمكي، وعبد الله أنديز، وزايد الحمادي.

من جهته أكد إبراهيم الحوسني، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ثقته بجاهزية لاعبي النادي واستعدادهم لخوض النزالات، لافتا إلى أنهم قدموا أداء جيدا في النسخ الماضية، وهم عازمون على المنافسة لتحقيق المراكز الأولى.

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