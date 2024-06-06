إغلاق باب التسجيل للمشاركة في سباق غناضة للمحامل الشراعية 60 قدما

المصدر: وام

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أغلق اليوم (الخميس) باب التسجيل في سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدما، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المقرر انطلاقه يوم بعد غد السبت، ضمن برنامج النادي للسباقات التراثية.

واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق مشاركة المحامل التي تم تسجيلها والتي بلغ عددها 90 محملا شراعيا، منذ فتح باب التسجيل يوم الخميس الماضي.

وتخوض المحامل التحدي لمسافة 25 ميلا بحريا بالانطلاق بالقرب ميناء خليفة، والوصول إلى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

وأكملت اللجنة المنظمة عمليات التأكد من الجوانب الفنية الخاصة بالمحامل، بما يتوافق مع التعديلات الفنية التي أدخلت عليها، وتم تطبيقها لأول مرة في سباق مهرجان دلما التاريخي، ووقفت على تنفيذ الترتيبات اللوجستية والإدارية الخاصة بالسباق.

من جانبه أشاد خليفة الرميثي رئيس قسم الرياضات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية بالإقبال الكبير على المشاركة في السباق من خلال تأكيد 90 محملا تواجدها في الحدث.

وأشار إلى التعاون الكبير من قبل الملاك والنواخذة في عمليات التسجيل، خلال الفترة المحددة، وحرض الجميع على تجهيز المحامل وفق المواصفات الفنية الجديدة المعتمدة.

وتوقع الرميثي أن يشهد سباق غناضة سرعات عالية ومنافسة قوية، وسط مشاركة نخبة من الأبطال ممن يملكون سجلا حافلا بالإنجازات في السباقات الكبرى لهذه الفئة.

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