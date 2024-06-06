جولة دي بي ورلد تطلق المسار العالمي للغولف

المصدر: دبي - فايز بجبوج

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أعلنت جولة دي بي ورلد للغولف، عن إطلاق المسار العالمي للاعبين الهواة، بالتعاون مع جولة بي جي إيه، ونادي الغولف الملكي والعريق في سانت أندروز، وبدعم من التصنيف العالمي للاعبي الغولف الهواة.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة اللاعبين الهواة على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتهم الاحترافية، للمشاركة في جولة دي بي ورلد، والجولات الشريكة لها حول العالم، ما يفتح الأبواب ويمنح اللاعبين المحليين في الإمارات والمنطقة وكافة دول العالم، فرصة ذهبية للمضي قدماً للحصول على بطاقة المشاركة الكاملة في الأحداث الكبرى.

ويعمل هذا المسار العالمي، على تعزيز وإظهار فوائد التحالفات الاستراتيجية التي شكلتها جولة دي بي ورلد لتوفير مسارات للاعبين على الصعيد العالمي.

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