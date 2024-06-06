إطلاق النسخة الثامنة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها الثامنة، التي بدأت اعتباراً من أمس، وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، وهي جائزة تستهدف المرأة الرياضية الإماراتية والعربية، التي حققت إنجازات بارزة في المحافل الرياضية، وصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي في مختلف مجالاته لـ8 فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها مليوناً و800 ألف درهم إماراتي، وتعلن أسماء المترشحين في 23 أكتوبر، بينما يقام حفل الجائزة 13 نوفمبر المقبل. وخُصصت الجائزة هذا العام لصاحبات الإنجازات في الفترة ما بين سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024.

وتتضمن الفئات التالية: أفضل رياضية عربية، والجائزة المالية المخصصة لها 500 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية، وجائزتها المالية 300 ألف درهم، وأفضل رياضية ناشئة، وتنال 150 ألف درهم، وأفضل رياضية بارالمبية، وتنال 150 ألف درهم، وأفضل مدرب/ مدربة، وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل إعلامية رياضية، وتنال 100 ألف درهم، وأفضل فريق، ويحصل على 300 ألف درهم، واستُحدثت فئة جديدة منذ النسخة السابعة، هي جائزة أفضل أم رياضية، وجائزتها 150 ألف درهم.

وتُمنح جائزة شخصية العام من قبل لجنة التحكيم، ويتم اختيارها بناءً على الجهود التي حققتها والنجاح الاستثنائي على أدائها المتميز وإسهاماتها في دعم المسيرة الرياضة النسائية.

وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هذه الجائزة لتأتي في إطار جهود سموها المستمرة لدعم المنظومة الرياضية والمشهد الرياضي، الذي تشهده دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

وتحظى الجائزة بدعم واهتمام كبير من قبل الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

هدف

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية للكشف عن تفاصيل الجائزة: «يتجدد اللقاء بكم للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، هذه الجائزة المرموقة التي تحمل اسم «أم الإمارات»، وتهدف دائماً إلى تحفيز كل رياضية إماراتية وعربية للفوز والتميز، وتكريم كل صاحبات الإنجازات في مختلف الميادين الرياضية».

وتقدم العواني بخالص الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعمها المستمر للجائزة، وتقديرها لأصحاب الإنجازات في الوطن العربي، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد على جهودها لاستمرار نجاح الجائزة في كل عام.

وأضاف: «ما كان لهذه الجائزة أن تحقق هدفها الكبير لولا الدعم الدائم والمستمر من قيادتنا الرشيدة، في ظل تقدير دور المرأة الكبير والمؤثر في المجتمع، وما تقدمه في المجالات كافة، وفي المجال الرياضي بشكل خاص».

وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ملتزم بتقديم كل أنواع الدعم اللازم للجائزة في كل مراحلها، لتحقيق هدفها في دعم الرياضة بشكل عام، والرياضة النسائية بشكل خاص.

وتوجه العواني بالشكر إلى كل شركاء النجاح، والرعاة، الذين كان لدورهم تأثيره الكبير في نجاح الجائزة وتحقيق أهدافها، وذلك خلال النسخ السبع السابقة، متمنياً لكل المشاركات في النسخة الثامنة بالتوفيق.

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