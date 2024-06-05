محمد بن سليم: يشرفني أن يتم قبول الاتحاد الدولي للسيارات في اللجنة الاستشاريّة (EPAS)

المصدر: البيان

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انضم الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى اللجنة الاستشارية للاتفاق الجزئي الموسع بشأن الرياضة (EPAS) وجاء ذلك عقب قرار اللجنة الوزاريّة لمجلس أوروبا.

توفر EPAS منصة للتعاون بين الحكومات، مما يفتح باب الحوار بين الممثلين والهيئات الرياضيّة والمنظمات غير الحكوميّة والرياضيين والمدربين والمسؤولين والشركات والسلطات المحليّة.

وقد تمّ إنشاء EPAS في عام 2007 لتوفير نهج جديد للتعاون ومعالجة التحديّات التي تواجه الرياضة في أوروبا، وتضمن EPAS استمرار نجاح الرياضة مع التركيز بشكل خاص على النزاهة والحوكمة واللعب النظيف.

وتتكون اللجنة الاستشاريّة من منظمات رياضيّة ودوليّة إلى جانب المنظمات غير الحكوميّة. وهي إحدى الهيئات القانونيّة الثلاث وتقدم المشورة بشأن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.

وتعقيباً على خبر الانضمام، علّق محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "يشرفني أن يتم قبول الاتحاد الدولي للسيارات في اللجنة الاستشاريّة للاتفاق الجزئي الموسع بشأن الرياضة، وأشكر لجنة وزراء مجلس أوروبا على إدراجنا.

وبينما ننضم إلى 29 منظمة رياضية أوروبيّة أخرى، فإنني أتطلع قُدماً لنواصل العمل جنباً إلى جنب لضمان رياضة أخلاقية وشاملة وآمنة."

وبدورها قالت صوفي كواسني، الأمين التنفيذي لـ EPAS: "يسرنا أن نرحب بالاتحاد الدولي للسيارات كعضو جديد في اللجنة الاستشاريّة. ويسعدنا أن نعزّز أطر التعاون المشترك مع الاتحاد للترويج لرياضة قائمة على القيم. هذه المبادئ والقيم التي تمثلها EPAS تتجسد بصورة جليّة من خلال أعضائنا."

ويواصل الاتحاد الدولي للسيارات الانضمام إلى الاتحادات الرياضيّة العالميّة المرموقة الأخرى، بما في ذلك اتحاد الرجبي الأوروبي والاتحاد العالمي للتزلج على الجليد كأعضاء جدد في هذه اللجنة.

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