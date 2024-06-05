ذهبية لـ" بلياردو الإمارات" في كأس الاتحاد العربي بالبحرين

المصدر: البيان

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أحرز منتخب الإمارات للبلياردو، الميدالية الذهبية في مسابقة فردي الـ 9 كرات في بطولة كأس الاتحاد العربي، المقامة في مملكة البحرين خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو الجاري.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق محمود شريف الذي تغلب أمس الثلاثاء في المباراة النهائية على المصري وسام وحيد بنتيجة 11-2.

ويشارك منتخب الإمارات للبلياردو في البطولة بـ 4 لاعبين هم محمود شريف، وعبدالله جمعه، وخالد الزرعوني، وعبد السلام البلوشي، في مسابقات فردي الـ9 كرات والـ10 كرات، والفرق 10 كرات.

وعبر عيسى البلوشي مدرب منتخب الإمارات للبلياردو، عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية، التي تعد أولى إنجازات الإمارات في البطولة، موضحا أن المشاركة في بطولة غرب آسيا في مملكة البحرين، التي أقيمت منافساتها الأسبوع الماضي، وقبل انطلاق بطولة كأس الاتحاد العربي كانت مفيدة للاعبين ومحفزة لهم في البطولة الحالية.

وأشار إلى أن شريف تأهل إلى نهائي مسابقتي فردي الـ9 والـ10 كرات في بطولة غرب آسيا، ولم يوفق في التتويج بالذهب، وحصل على ميداليتين فضيتين، وهو ما كان محفزا له للفوز بالذهبية في هذه البطولة، وتقديم أداء متميز في نهائي مسابقة الـ9 كرات، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الانتصارات مع انطلاق منافسات الـ10 كرات اليوم الأربعاء.

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