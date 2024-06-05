محمد الظاهري : بطولة "خالد بن محمد بن زايد" تعزز مكانة الجوجيتسو بين أفراد المجتمع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن إطلاق بطولة للجوجيتسو تحمل إسم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، يؤكد مدى الحرص على تعزيز مكانة هذه الرياضة المهمة بين أفراد المجتمع.

وأكد الظاهري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل بطولة "خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو"، أن البطولة التي تحمل إسما غاليا على قلوبنا جميعا، تحظى باهتمام كبير وحضور لافت من مختلف الفئات العمرية، إذ وصل عدد المسجلين فيها لأكثر من 1500 لاعب ولاعبة.

وأضاف : بفضل دعم القيادة الرشيدة وصلت رياضة الجوجيتسو إلى كل بيت في الإمارات، وهو إنجاز كبير نطمح إلى الحفاظ عليه وتطويره من أجل خدمة أفراد المجتمع.

وأوضح أن التسجيل في البطولة متاح للمواطنين والمقيمين في الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز