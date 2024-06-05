الشعفار يناقش ملفات ساخنة في اجتماعات «آسيوي ودولي الدراجات»

المصدر: دبي - البيان

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غادر أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، أمس متجهاً إلى كازاخستان لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية والبطولة الآسيوية للطريق 2024.

وسيتم خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذي سيترأسه ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية تقديم الدعم والخطط التي يتوجب على الاتحادات الأهلية اعتمادها في المستقبل لتطوير اللعبة، إضافة إلى التحديثات الأخيرة في مجال مكافحة المنشطات والاستفادة من برامج التضامن الدولي ومراكز التدريب التابعة للاتحاد الدولي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي العديد من النقاط التي سيتم مناقشتها منها الموافقة على محاضر اجتماع الكونغرس السابق الذي عقد في 1 مارس 2023، وكذلك الموافقة على تقرير الأمين العام 2023 وعلى تعديلات النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، ومراجعة رسوم عضوية الاتحادات الوطنية ورفع الإيقاف عن اتحاد لبنان للدراجات الهوائية وانتخاب مندوبي التصويت للاتحاد الآسيوي لمؤتمر الاتحاد الدولي المقرر في زيوريخ بسويسرا في 27 سبتمبر المقبل.

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