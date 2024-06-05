«العين للشطرنج» ينظم فعاليات رياضية في 22 مدرسة

المصدر: العين - البيان

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أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أمس، عن توقيع اتفاقية مع 22 مدرسة على مستوى مدينة العين لتنفيذ أنشطة رياضية متنوعة خلال سبتمبر المقبل.

جاء ذلك ضمن المنتدى الأول من نوعه للمدارس ورياض الأطفال في الشرق الأوسط والدول العربية الذي استضافه النادي ، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي. كما حضر المنتدى عبدالله الراشدي نائب رئيس النادي، وهشام علي الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي، ووليد التكروري مدير عام شركة «سوبريم» للخدمات التعليمية. وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أن المنتدى يعكس التزام النادي بتعزيز جودة التعليم والتطوير الذهني للأطفال من خلال أنشطة مبتكرة وفعالة.

وأضاف: يهدف النادي إلى إدخال الشطرنج في كافة المدارس ورياض الأطفال، وتنظيم مسابقات لمدارس العين ورياض الأطفال للشطرنج، بالتعاون مع قسم الأنشطة بمكتب العين التعليمي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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