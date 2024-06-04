«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يعتزم إطلاق برامج تدريبية صيفية للفئات العمرية 6- 16 سنة

المصدر: الشارقة - وام

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أكد أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن النادي حقق خلال الموسم الرياضي 2023- 2024 إنجازات لافتة توجها بحصوله على المركز الأول في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة في الجوجيتسو للفئة العمرية 16 سنة، والدرع العام في لعبة الكاراتيه، وأفضل ناد في لعبة التايكواندو، كما نال العام الماضي لقب أفضل ناد على مستوى العالم في ذات الفئة العمرية.

ونوه العويس بأن هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم الكبير من جانب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبفضل النتائج الإيجابية، التي حققها النادي من خلال مشاركته وفوزه بـ 8 جوائز، ضمن جائزة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

وأشار العويس إلى أن هذه الإنجازات تعود إلى جانب كبير منها إلى مستوى البرامج، التي قدمها النادي والبنية التحتية التي يتمتع بها والخطط الاستراتيجية، التي يضعها في بداية كل موسم رياضي، فضلاً عن الدعم الكبير، الذي يحظى به من مجلس الشارقة الرياضي، وتعاون الجهات الحكومية في الإمارة.

وأوضح العويس أن النادي بصدد إطلاق برامج تدريبية صيفية متنوعة للفئات العمرية 6- 16 سنة تستمر لمدة شهر داخل الدولة، بالتعاون مع عدد من الشركاء في حكومة الشارقة، ومن القطاع الخاص إلى جانب إطلاق برامج إلكترونية «في آر والميتافيرس» لجذب أكبر عدد من المشاركين.

جاءت تصريحات العويس خلال حفل توقيع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أمس بمقره، عدداً من اتفاقيات الشراكة والرعاية مع عدد من الشركات الرياضية الإماراتية، بهدف دعم مبادرات النادي التي تندرج ضمن خطته الاستراتيجية، وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وبما يسهم برعاية فرق النادي ولاعبيه خلال أنشطته الرياضية والمجتمعية والبطولات، التي يشارك بها محلياً ودولياً.

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