سينر يضمن صدارة التصنيف العالمي للتنس بعد انسحاب ديوكوفيتش من رولان غاروس

المصدر: أ ف ب

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سيصبح يانيك سينر أوّل إيطالي يتبوأ صدارة التصنيف العالمي في كرة المضرب، بعد انسحاب الصربي نوفاك دوكوفيتش من ربع نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الثلاثاء بسبب الاصابة.

وتعيّن على الصربي حامل اللقب في رولان غاروس بلوغ المباراة النهائية، ليبقي على فرصة احتفاظه بالصدارة، بيد ان اصابة حامل لقب 24 بطولة كبرى الإثنين في ثمن نهائي البطولة المقامة على أرض ترابية بخّرت آماله ودفعته الى الانسحاب من ربع النهائي أمام النروجي كاسبر رود.

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