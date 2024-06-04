التونسية أنس جابر تنتقد جدولة مباريات السيدات في رولان غاروس

المصدر: أ ف ب

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انتقدت النجمة التونسية أنس جابر منظمي بطولة رولان غاروس الفرنسية الثلاثاء، لا سيما لعدم اقامة مباريات للسيدات في الفترة المسائية.اقتصرت المباريات العشر التي اقيمت في الفترة المسائية حتى الآن على فئة الرجال. وشهدت الأيام الأخيرة مباريات استمرت لساعات طويلة إلى ما بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى.

بدأت مباراة جابر التي خسرتها الثلاثاء أمام الاميركية كوكو غوف في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينيتش) أمام مدرجات خالية إلى حد كبير على ملعب فيليب شاترييه.

كان الجدول الزمني للمباريات خلال الأسبوع الأول من البطولة ينطلق عند الظهيرة، ولكن تم تقديمه في محاولة على ما يبدو لتجنب الانتهاء في وقت متأخر.

لكن مع عودة شروق الشمس بعد الاجواء المناخية الماطرة في الأيام الأولى من البطولة، تسبّب هذا القرار في حدوث فجوات كبيرة بين المباريات

وقالت جابر "كنت اتمنى خوض ربع النهائي في الفترة المسائية وليس في الحادية عشرة صباحاً. بالنسبة الي الأمر غير منطقي".

وقالت جابر التي خاضت ثلاث نهائيات كبرى ضمن الغراند سلام عندما سُئلت عن اقامة المباريات في الفترة المسائية التي تم الترويج لها عام 2021 كجزء من صفقة مربحة مع خدمة "برايم فيديو" "أتمنى أن أرى مدة العقد بين برايم واللجنة المنظمة هنا لأعرف ما هي الصفقة تحديداً".

وتابعت "كان هناك الكثير من المباريات الجيدة للسيدات. من الواضح أنها لم تكن لمدة أربع ساعات، ولكن من قال أنه من الصحي اللعب بعد الساعة الواحدة صباحا، ومن قال أن الملعب كان ممتلئا في الساعة الواحدة أو الثانية صباحا؟ لا أعتقد ذلك. بصراحة لا أعرف من يشاهد المباريات في ذلك الوقت".

وانتهت مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أوّل وحامل اللقب بفوزه على الايطالي لورنتسو موزيتي عند الساعة 3:07 صباحاً بالتوقيت المحلي فجر الأحد، وهو رقم قياسي، في حين استمرت مباراة الألماني ألكسندر زفيريف التي فاز بها على على هولغر رونه حتى الساعة 1:40 صباح الثلاثاء.

وبدأت مباراة زفيريف ضد رونه أمام جماهير مكتظة، لكن أعداداً كبيرة من المشجعين كانت قد غادرت الملعب عندما حسم الألماني النتيجة بعد خمس مجموعات ذلك لان مترو الانفاق في باريس يُغلق ابوابه حوالي الساعة 12:30 صباحًا بالتوقيت المحلي خلال أيام الأسبوع.

وأضافت جابر "نحن نستحق جدولة أفضل. تحدّثنا عن هذا الأمر في أستراليا. وما زلنا نتحدث عنه هنا".

وتابعت "حتى بالنسبة لكم، أيها الصحافيون، لا أعتقد أنه من الصحي إقامة هذه المباريات الليلية. إنا أتحدث باسم الجميع. علينا أن نجد مخرجاً حتى يكون الجميع سعداء، اللاعبون والصحافيون والفريق بأكمله.

وختمت "ألاطفال الذين يلتقطون الكرات صغار السن ويبقون في الملعب حتى وقت متأخر جداً. لا أدري ما إذا كان من المنطقي حصول ذلك".

ج ك/ز ر/جأش

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