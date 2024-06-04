إطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بجوائز مالية قدرها 1.5 مليون درهم

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق "بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو" في خطوة رائدة نحو مواصلة التميّز والابتكار، وترسيخ ريادة الدولة على خريطة الرياضة العالمية؛ حيث تُقام المنافسات على مدار 5 جولات بالنسخة الأولى لموسم 2024 في كلّ من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، بمشاركة مختلف الفئات العمرية (من 4 إلى أكثر من 30 عاماً)، على جوائز قدرها 1.5 مليون درهم.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عَقده الاتحاد اليوم في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بحضور سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور أحمد الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وبشرى عبدالله الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس مجلس ادارة شركة كوادر، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة أبوظبي للإعلام، وعددٌ من ممثلي الشركاء والجهات الإعلامية.

وأعرب الهاشمي في كلمته خلال المؤتمر عن الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهما المتواصل للمنظومة الرياضية وحرصهما الدائم على توفير كل المقومات لبناء جيل من الأبطال، يملك القدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات وحصد الألقاب والجوائز وترسيخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

وأشار الهاشمي إلى أن إطلاق البطولة يُعدّ إنجازاً آخر يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية؛ مؤكّداً أن ما وصلت إليه هذه الرياضة من نتائج وإنجازات مُشرّفة ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وأضاف الهاشمي: "تهدف "بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو" إلى مواصلة نشر ثقافة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي، وترسيخ قيمها النبيلة لدى مختلف الفئات، إضافةً إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية التي تُساهم في إثراء وتنمية المجتمع".

من جانبه قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نكشف اليوم عن إضافة بطولة مهمة إلى أجندة فعاليات هذه الرياضة الزاخرة بالبطولات المحلية والعالمية، من خلال تدشين هذه البطولة الجديدة التي تهدف إلى تحقيق تطلعات عشاق رياضة الجوجيتسو، استكمالاً لمسيرة الإنجازات".

وأضاف: "نفخر في مجلس أبوظبي الرياضي بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة الرائعة، مقدمين كل أوجه الدعم والمساندة، ومؤمنين بقدرة الاتحاد على إنجاح هذه البطولة والوصول بها إلى مصاف التميز والإبداع".

وقال منصور أحمد الكتبي: "نفخر بأن ترعى مبادلة هذه البطولة المرموقة، التي تأتي تأكيداً على الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ودعمهَا المستمر للقطاع الرياضي وتمكين الشباب في كافة المجالات، خصوصا في رياضة الجوجيتسو. وتتمتع مبادلة بسجل حافل في مجال الرعاية والشراكات المجتمعية التي نتطلع من خلالها للمساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولتنا في شتى المجالات".

وقالت بشرى عبدالله الشحي: "سعداء بشراكتنا في إطلاق تلك البطولة التي تترجم حرصنا على الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والتعاون مع المبادرات الوطنية، ودعم أبناء الإمارات في كافة المجالات. كما تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية دليلاً ملموساً على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالعمل على إحداث تأثير إيجابي ومستدام، وتعزيز الرياضة كأسلوب الحياة، وترسيخ التماسك المجتمعي، إضافة لتوفير المقومات اللازمة لتمكين الشباب والرياضيين لمواصلة التألق وحصد الألقاب".

وقال الدكتور عبدالرحيم إبراهيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة أبوظبي للإعلام : "ساهم الدعم اللامحدود والتوجيه المستمر من القيادة الرشيدة، في تحقيق إنجازات ومكتسبات عززت مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، من خلال إطلاق واستضافة وتنظيم العديد من المنافسات والبطولات المحلية والإقليمية والعالمية. ويسعدنا التواجد هنا لنشهد انطلاق النسخة الأولى من بطولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، لتكون منصة جديدة تدعم مسيرة الريادة العالمية في تلك الرياضة".

وتُقام المنافسات على مدار 5 جولات لموسم 2024، تشمل 3 جولات لفئة البدلة وجولتين لفئة دون البدلة. وتَمنح البطولة للأندية واللاعبين المشاركين فرصة التنافس للفوز بالميداليات والجوائز النقدية وصولاً إلى لقب البطولة والتتويج بالكأس في جولتها النهائية في شهر ديسمبر من العام الجاري، وفقاً لنظام تصنيف شامل يعتمد على أداء المنافسين ونتائج الأندية في جميع جولات البطولة.

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