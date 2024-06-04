محمد بن سلطان بن خليفة: نستهدف المراكز الأولى في "آسيا للدراجات المائية" باليابان

المصدر: وام

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أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن أبطال الإمارات جاهزون للمشاركة في بطولة آسيا للدراجات المائية والتي بدأت اليوم الثلاثاء، بالتجارب الحرة في مدينة أوساكا اليابانية، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة هو المنافسة على المراكز الأولى وصعود منصة التتويج.

وأعرب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة عن ثقته الكبيرة في قدرات أبناء الإمارات لتحقيق المراكز الأولى والوصول لمنصة التتويج في هذه المنافسة.

وتستمر التجارب الحرة غداً الأربعاء، ضمن الجولة الأولى لبطولة آسيا التي تمتد حتى التاسع من يونيو الجاري، ويسعى منتخب الإمارات لإبراز قدراته من أجل تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز انتصاراته الدولية.

ويترأس البعثة جمال الجناحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتضم المتسابقين خليفة خالد في فئة جالس محترفين، وسلمان يونس العوضي في فئة “جالس نوفيس”، وعبد الله عبد الرحمن الحمادي في فئة جالس “برو إم “، وراشد سالم طاهر في فئة ”واقف نوفيس”، إضافة إلى راشد سهيل الطاير إداري الفريق.

وتعد هذه البطولة هي النسخة الآسيوية الأولى التي تقام بنظام الجولات حيث تنطلق الجولة الأولى في اليابان، بمشاركة 184 متسابقاً في مختلف الفئات، ثم تقام الجولة القادمة في ديسمبر 2024 في تايلاند.

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